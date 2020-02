Al Pacino en chasseur de nazis dans «Hunters»

«Hunters» arrive sur Amazon Prime Video dès le 21 février avec une première saison déclinée en 10 épisodes. Elle marque la première incursion d’Al Pacino dans un rôle récurrent à la télévision.

Créée par David Weil, et co-prduite par Jordan Peele (Get Out), cette série plonge les téléspectateurs dans le New York de l’année 1977 où un jeune garçon originaire de Brooklyn prénommé Jonah tente d’aider sa grand-mère en exerçant des petits boulots, et en dealant de la marijuana. Un soir, il assiste impuissant au meurtre de celle-ci des mains d’un homme qu’elle semble connaître. Lors des obsèques, Jonah fait la rencontre de Meyer Offerman, un vieil homme rescapé des camps de concentration lors de la Seconde Guerre Mondiale – c’est dans ces circonstances tragiques qu’il a rencontré la grand-mère de Jonah – devenu millionnaire.

Ce que le jeune homme ignore, mais ne va pas tarder à découvrir, c’est que Meyer se trouve à la tête d’une organisation secrète dont la mission est de traquer, et de tuer, les anciens nazis venus se réfugier aux États-Unis. Ces derniers sont organisés et puissants, certains d’entre eux exerçant des fonctions dans les hautes sphères du gouvernement. Au même moment, une inspectrice du FBI, Millie Malone, est chargée d’enquêter sur la mort d’une scientifique, retrouvée gazée dans sa douche.

Une ambiance très «Tarantino»

La première chose qui saute aux yeux avec «Hunters» est sa volonté de mélanger la tragédie avec un humour décomplexé et des scènes d’action sanglante. La bande son, la mise en image, les dialogues, etc. il est difficile de ne pas ressentir l’influence des films de Quentin Tarantino dans cette série. Mais là où le réalisateur de «Once Upon A Time… in Hollywood» a réussi à démontrer sa faculté, au fil des années, à réunir tous ces ingrédients pour en faire une œuvre artistique à part entière, à la fois insolente et électrisante, «Hunters» souffre immédiatement de la comparaison. Au risque de paraître parfois bien fade.

La série n’en reste pas moins plaisante à plus d’un titre. Pour peu qu’on se laisse happer par la galerie de personnages qui la compose. Al Pacino est accompagné à l’écran par Logan Lerman, Jerrika Hilton, Lena Olin ou encore Tiffany Boone. On saluera la performance de Dylan Baker, qui parvient à donner à son personnage d’ancien nazi un sadisme et une cruauté peu commune.

Hunters, Amazon Prime Video, disponible dès le 21 février