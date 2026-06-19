L'acteur Paul Avery, connu pour son rôle dans la série «La Force du destin», et son épouse Sheila sont décédés dans un incendie

Paul Avery, le comédien connu pour son rôle dans le feuilleton «La Force du Destin» («All My Children» en VO), et son épouse, Sheila, sont morts dans l’incendie de leur maison. L'acteur avait 81 ans.

Célèbre pour son rôle de Hughie, le barman du feuilleton culte américain «All My Children» («La Force du Destin» en VF), Paul Avery, est décédé cette semaine dans un incendie qui a également coûté la vie à son épouse, Sheila, rapportent des médias américains.

Selon WFMZ, l’incendie s’est déclaré tôt mardi matin (16 juin) à leur domicile de Blairstown, dans le New Jersey. Les pompiers sont arrivés sur les lieux peu avant 1h du matin et ont réussi à extraire le couple de la maison.

Selon le Ridge View Echo, un journal local fondé par Paul Avery lui-même, les pompiers ont trouvé l’acteur et sa femme inconscients et leur ont prodigué un massage cardiaque, mais ils sont tous deux décédés peu de temps après.

Kyle Avery, un de leurs enfants, a confirmé la triste nouvelle dans un hommage publié sur Facebook : «C’est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès de nos parents, Paul et Sheila Garry Avery, survenu tôt ce matin. Nous les aimions tellement, et ils nous aimaient tellement, et personne n’a jamais douté de cela. Nous sommes reconnaissants envers les pompiers de Blairstown pour leurs efforts.» Les causes du sinistre font l'objet d'une enquête.

La carrière d’acteur de Paul Avery avait commencé dans les années 1970. Il a fait notamment une apparition dans le film «Superman» (1978) dans le rôle d'un caméraman, puis a incarné pendant douze ans Hughie, le barman du Foxy's dans le feuilleton «All My Children» dans les années 1980. Outre sa carrière d'acteur, Paul Avery était journaliste et rédacteur en chef du Ridge View Echo.