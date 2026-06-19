«Brothers» : première image pour la série comique avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson

Apple TV a dévoilé une première image de «Brothers», une série comique avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey attendue en septembre 2026.

Douze ans après avoir joué ensemble dans la série «True Detective», Woody Harrelson et Matthew McConaughey se retrouvent pour «Brothers». Dans cette série annoncée en 2023 mais qui a depuis connu plusieurs retards, les deux acteurs américains jouent des versions romancées d’eux-mêmes.

Apple TV a ce jeudi dévoilé une première image de cette comédie signée Lee Eisenberg, le producteur de «The Office», et qui sera à découvrir à partir du 23 septembre 2026.

Woody Harrelson as Woody Harrelson. Matthew McConaughey as Matthew McConaughey. What could go wrong?#Brothers — Premieres September 23 on Apple TV pic.twitter.com/XNt4CyMpix — Apple TV (@AppleTV) June 18, 2026

L’histoire se déroule dans un ranch texan, où les deux stars vivent ensemble avec leurs familles. Une cohabitation qui met à l’épreuve leur amitié. En particulier quand refont surface de vieux secrets révélant qu’ils pourraient bien être des frères...

Entre fiction et réalité

Selon le synopsis : «Alors que Woody met le ranch sens dessus dessous pour découvrir la vérité, Matthew se retrouve confronté à une toute autre crise d'identité : une possible candidature au poste de gouverneur du Texas. Il en résulte une histoire touchante, chaotique et hilarante sur l'amitié, la famille, la célébrité et la frontière floue entre mythe et réalité.»

La série se concentrera particulièrement sur «le lien étrange et magnifique entre les deux acteurs», avait fait savoir Apple en 2023, s'inspirant de l'histoire vraie de l'amitié entre les deux hommes sur lesquels circule depuis longtemps un possible lien de parenté.

En 2023, Woody Harrelson avait d'ailleurs confirmé que son père avait eu une brève liaison avec la mère de Matthew McConaughey, laissant entendre qu'ils pourraient être demi-frères. «On n'a pas fait de test, mais je me dis trop souvent : "Mon Dieu, les ressemblances !"», avait confié Woody Harrelson au magazine Esquire. «Ses gestes, ses paroles… sa personnalité. Je le ressens depuis des années.»