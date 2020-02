Pourquoi les arcs-en-ciel se forment-ils ?

Après la pluie vient le beau temps. Et dans ces cas-là, le soleil est parfois accompagné d’un bel arc-en-ciel.

Ce phénomène naturel a été expliqué pour la première fois par les travaux de l’Anglais Isaac Newton, au XVIIe siècle. Les gouttes d’eau en suspension dans l’air agissent comme des prismes sur les rayons du soleil et renvoient vers notre œil tous les dégradés de couleur qui composent cette lumière.

L’idée des sept couleurs (l’orange, le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le violet et l’indigo) a été lancée par Newton pour simplifier le découpage de la lumière. Et plus les gouttes sont grosses, plus l’arc est net et brillant.

A noter pour les superstitieux qu’il est impossible d’atteindre le pied d’un arc-en-ciel, puisque ce dernier n’est pas un objet solide. Cet effet d’optique s’éloigne en même temps que l’observateur s’approche.