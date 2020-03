COMMENT LES GRÊLONS SE FORMENT-ILS ?

Lorsqu’un orage éclate, même par forte chaleur, il arrive qu’une averse de grêle se produise. Cette précipitation, souvent brève, locale et violente, dépend de conditions climatiques particulières pour se former.

D’une part, il faut que l’air soit très humide, et d’autre part, que de fortes rafales de vent soufflent vers le haut (ce que les météorologues appellent des «courants ascendants»). Les gouttes d’eau sont alors maintenues à très haute altitude, là où les températures sont inférieures à -10 °C.

Au lieu de retomber sous forme liquide, elles finissent ainsi par geler et former de petites billes de glace. Si ces grêlons font généralement à peine plus de quelques millimètres de diamètre, ils s’agglutinent parfois, atteignant la dizaine de centimètres.

Ces petits blocs de glace peuvent alors provoquer de nombreux dégâts matériels ou même des blessures.