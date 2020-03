«Hillary», un documentaire choc en pleine primaire américaine sur Canal+

En pleine campagne des primaires démocrates aux États-Unis, la série documentaire «Hillary» vient dresser le portrait d’Hillary Clinton quatre ans après sa défaite lors de l’élection présidentielle américaine face à Donald Trump.

Déclinée en quatre épisodes de 60 minutes, déjà accessible outre-Atlantique depuis le 6 mars sur la plateforme de streaming Hulu, elle sera accessible en intégralité à partir du 16 mars sur myCANAL, et diffusés sur Canal+ en deux temps, les 16 et 23 mars prochains à 22h50.

La réalisatrice Nanette Burnstein a fait le choix d’une double narration, avec une partie biographique sur les moments importants de la vie d’Hillary Clinton – de son enfance à sa course pour l’investiture suprême en passant par son rôle en tant que Première Dame et son combat pour la cause féministe – et une autre sur les moments clefs de sa campagne de 2016 avec les primaires démocrates où elle fût talonnée par Bernie Sanders, et sa défaite face à Donald Trump.

«J’ai choisi d’entremêler les élections de 2016 avec des chapitres biographiques de sa vie car ces deux temps se complètent mutuellement, le passé éclairant le présent. (…) J’ai voulu raconter une histoire intime d’une figure historique qui a contribué à redéfinir les politiques contemporaines et à mettre en avant la question des droits des femmes», explique Nanette Burnstein.

La réalisatrice accompagne les images avec de nombreux témoignages, à commencer par la principale intéressée, Hillary Rodham Clinton, ainsi que son mari, Bill (et oui, il y aborde l’affaire Monica Lewinsky, ndlr), et sa fille Chelsea. D’autres personnalités s’expriment ouvertement sur son parcours, notamment l’ancien président américain, Barack Obama, mais aussi d’anciens conseillers, des journalistes, et des amis proches. Une diversité d’interviews permettant de mieux cerner la personnalité de celle a été voté comme la femme la plus admirée des États-Unis pendant 16 années consécutives (elle vient d’être détrônée par Michelle Obama), mais aussi une des plus calomniées au monde.

«Plus que tout autre chose, je voulais que les gens comprennent pourquoi elle était une figure historique extrêmement clivante. Ce film permet de mieux la connaître et de comprendre ce qui a pu arriver à des moment intimes de son existence», précise Nanette Burnstein au site américain Forbes. Il est important de préciser que la série documentaire a été supervisée par Hillary Clinton, et offre une perspective de son point de vue. «Restée assises pendant 35 heures dans une chaise pour répondre à des questions est éreintant, mais je me suis dit que si je ne prenais pas la peine de raconter ma version de l’histoire, qui le ferait ? Au moins, il y aura toujours ce point de référence : Voilà ce qui s’est passée dans ma vie. Et voilà ce que j’avais à dire à propos de cela», explique Hillary Clinton à Vanity Fair.