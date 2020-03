Coronavirus : 5 chaînes Youtube d’humour pour supporter le confinement

La population française est confinée depuis près d'une semaine, une situation qui devrait perdurer. Pour passer le temps, la toile est l'outil le plus simple pour s'évader.

Tour d'horizon des chaînes youtube humoristiques où trouver les meilleures vannes, ou tout simplement les plus suivies.

Squeezie, le youtubeur à la chaine la plus populaire

Squezzie est le youtubeur d’humour le plus suivi dans l’Hexagone. Avec 14,2 millions d’abonnés, sa chaîne devance celle de Cyprien et Norman et se place en tête des chaînes youtube les plus populaires en France, selon le dernier classement statista, dévoilé en septembre 2019. Alors que le jeune homme a annoncé déménager son studio d’enregistrement chez lui pour respecter le confinement tout en continuant de tourner, il vient de dévoiler sa première vidéo home made. Une séquence de onze minutes baptisée « Arrêtons les bêtises et restons chez nous », dans laquelle il revient à sa façon sur l’épidémie.

Natoo : la youtubeuse fête ses 5 millions d’abonnés

Ex policière devenue star du web, Natoo a passé la semaine dernière la barre des 5 millions d’abonnés, faisant de la jeune femme de 35 ans, l’une des youtubeuses féminines d’humour les plus suivies. Une performance qu’elle a fêté avec une vidéo de vingt minutes dans laquelle elle vit « la pire journée possible ». Petit déjeuner raté, séance de cross fit menée par un coach familier, visite des égouts, déjeuner dans le pire restaurant de Paris… elle livre sa journée du combattant avec ce naturel qui a fait sa popularité. L’occasion également de découvrir le best of de ce « perfect day » et de revisionner ses anciens faits d’armes : des pastilles vidéo dont certaines cumulent plus de 17 millions de vues.

Une pléiade de sketchs : La chaîne du festival de Montreux

C’est l’un des festivals d’humour de référence et leur chaîne Youtube est une mine d’or pour tous les amateurs de one-man et stand-up. Tous les mercredis à 18 h, elle poste un nouveau sketcks des stars du rire ou de ceux qu’il va falloir suivre dans les années à venir. Parmi les dernières vidéos dévoilées, Shirley Souagnon y décrypte avec son franc parler le harcèlement de rue, quand Paul Mirabelle y a fait sensation, le mois dernier, avec son sketch Je me suis fait racketté, vu plus de 4 millions de fois. Des sketchs que l’on picore selon ses envies de chez soi.

Le duo bien rodé de McFly et Carlito

Issu du collectif Golden Moustache, David Coscas et Raphaël Carlier, alias McFly et Carlito, figurent parmi les youtubeurs les plus suivis. Avec 5, 44 millions d’abonnés sur leur chaîne, le duo publie tous les dimanches à 10 h une vidéo et propose également des vidéos plus longues, reprenant les codes des émissions de divertissement. Un format qu'ils viennent, d'ailleurs, d'expérimenter directement sur le petit écran dans leur propre émission, le 25 février dernier, sur TMC.

Le woop : séance de rattrapage

La chaîne du collectif d’humoristes n’est malheureusement plus alimentée depuis neuf mois. Mais les vidéos de Mister V, Hugo Tout Seul, Youssoupha Diaby, Jérémie Dethelot, Mike Kenli, Hakim Jemili et Malcolm TotheWorld, valent bien que l’on y reviennent entre mini série web, pastille désopilante et interviews décalées. Sans oublier de faire un tour sur les chaînes personnelles des membres de ce collectif.