«Validé» : la série événement sur le rap de Franck Gastambide dès le 20 mars sur Canal+Séries

«Validé», la première série sur le rap français signée Franck Gastambide, sera disponible le vendredi 20 mars en avant-première sur la plateforme Canal+Séries et sur myCanal.

Dix ans après avoir créé la première web série de Canal+ «Kaïra Shopping», Franck Gastambide revient à la télévision avec la première série française dans le milieu du rap. Une création originale de Canal+ composée de 10 épisodes de 30 minutes.

«Sans jamais abandonner le terrain de la comédie qui m’est cher, j’ai voulu que cette série multiplie les incursions aux frontières des genres en suivant les péripéties de notre héros et de ses compagnons dans l’industrie du rap, explique le réalisateur de «Pattaya» et «Taxi 5». La force de ces moments, entre comédie, drame et poésie, c’est de nous assoir aux côtés nos personnages.»

Le pitch : Apache (Hatik, lui-même artiste prometteur dans la réalité), petit dealer et jeune rappeur talentueux qui aimerait se sortir de sa situation précaire, aidé par ses deux amis d’enfance - Brahim (Brahim Bouhlel) le rigolo de la bande aux idées cependant percutantes parfois et William (Saïdou Camara) l’ambitieux qui deviendra son manager - se retrouve du jour au lendemain «validé» par une des stars du milieu (Moussa Mansaly). Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse rivalité et les trois garçons découvrent au cours de leur ascension que dans le rap, bien plus qu’ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes…

Aux côtés de guests dans leur propre rôles, apparaissent notamment Sabrina Ouazani en directrice de label, Sam's (Moussa Mansaly) dans la peau d'un rappeur obsédé par l'idée de conserver sa place au sommet du rap game, Abel Bencherif en trafiquant de drogue et producteur de musique à ses heures perdues, Liv Del Estal en chanteuse pop à succès, ou bien encore Franck Gastambide lui-même dans le rôle d'un beatmaker de génie.

« Le 20 Mars, Bienvenue dans le Rap Game » Dans 1 mois sortie de ma série #Validé @CanalplusSeries @canalplus Tellement Hâte! pic.twitter.com/ev0aQtF60N — Franck Gastambide (@FGastambide) February 20, 2020

Passionnante plongée dans le milieu parfois très sombre du rap et ses impitoyables coulisses qui font et défont les artistes, «Validé» est tellement promise à un grand succès qu'elle aurait déjà été renouvelée avant même son lancement comme l'a annoncé Hakim Jemili dans l'émission Skneaker Spirit le 18 février dernier. L'acteur, repéré grâce à ses vidéos humoristiques sur son compte Instagram, et dont les sketchs sont diffusés dans l'émission de Mouloud Achour sur Canal+, a révélé en exclusivité sa participation au tournage de la saison 2, qui devrait débuter en juin prochain.

Série sur le rap oblige, la musique tient une grande place dans «Validé». La bande originale, coordonnée par Moussa Mansaly aka Sam’s en collaboration avec le label Polydor, réunit des rappeurs en pleine ascension tels que Hatik, Bosh, Rémy, Larry, PSO Thug, Da Uzi, Chily ainsi que des têtes d’affiches comme Ninho, Soprano, Gim’s, Lacrim... Un album, qui reprendra des morceaux tirés de la série ainsi que des titres exclusifs et sera disponible en streaming, en téléchargement et dans les bacs en même temps que la série le 20 mars 2020.