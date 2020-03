«Unorthodox» : Tout savoir sur la nouvelle série de Netflix

Elle devait être dévoilée en avant-première au festival Séries Mania avant qu’il ne soit annulé pour cause de pandémie de coronavirus, la série allemande «Unorthodox» est disponible depuis ce 26 mars sur Netflix.

«Unorthodox» est une mini-série en quatre épisodes inspirée de la vie du roman autobiographique de Deborah Feldman. Elle suit le quotidien d’une jeune femme, Etsy, 19 ans, élevée par sa tante et sa grand-mère dans une commauté juive ultra-orthodoxe de Brooklyn.

Mariée de force, elle se sent prisonnière de sa propre existence qui lui interdit d’avoir un métier pour l’enfermer dans un rôle d’épouse et de mère qu’elle n’a pas choisi. Eprise de liberté, elle désespère de ne pouvoir notamment assouvir sa passion pour la musique. Un jour, elle décide de quitter les Etats-Unis et les siens pour partir vivre en Allemagne où jadis sa propre mère a trouvé refuge pour échapper à la tyrannie de sa famille. A Berlin, elle découvre une toute autre vie et des pans méconnus de l’histoire familiale…

La série allemande d'Anna Winger («Deutschland 83») et Alexa Karolinski a été mise en scène par Maria Schrader (actrice du film «Aimée et Jaguar» et réalisatrice de «Stefan Zweig, adieu l'Europe») qui a particulièrement soigné l’esthétique. Constuites sur une série de flashbacks révélant son passé, la série dévoile la nouvelle vie d’Etsy et célèbre la liberté. Dans la peau de l’héroïne de ce drame bouleversant, la comédienne israélienne Shira Haas (actrice de la série “Shtisel» à voir aussi sur Netflix) crève l’écran.