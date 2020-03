Enfin une bonne nouvelle en ces temps de confinement : la RTBF donne accès gratuitement à 250 épisodes de l'émission culte «Strip tease». De quoi ne pas voir passer les heures.

Pour l'instant la chaîne belge a mis à disposition du public 180 épisodes, en attendant 70 autres très prochainement, à en croire le communiqué de la RTBF.

Disparue des écrans depuis 2012, l'émission belge (puis franco-belge) faisait la joie des téléspectateurs de la RTBF puis de France 3 depuis 1985, date de sa création. Au total, 418 épisodes furent diffusés pendant dix-sept ans.

Trash ou tendre ?

Le principe est simple : chaque épisode suit un moment de vie d'un protagoniste au parcours plutôt atypique. L'originalité de l'émission ? Pas de voix-off, pas de montage excessif. «Strip Tease» montre la vérité dans toute sa nudité et fait la part belle aux témoignages.

Lorsque l'émission était encore diffusée à la télévision, deux clans se faisaient alors face : certains applaudissaient le côté tendre et humain de ces émissions, quand d'autres dénonçaient un certain voyeurisme, un côté trash et une tendance à la condescendance envers certaines classes de la population.

Quoiqu'il en soit, ces épisodes sont restés cultes et les créateurs de l'émission ont inventé un genre, depuis repris en partie par de nombreux documentaristes.