Confinement : les humoristes contre-attaquent entre podcasts et rendez-vous quotidiens sur les réseaux

Journal de bord vidéo, rendez-vous journalier, podcast quotidien, télétravail… les humoristes ne comptent pas laisser tomber leurs concitoyens. Plusieurs d'entre eux s'attèlent à remonter le moral des troupes tous les jours.

De Booder, en professeur des écoles, aux chroniqueurs de la bande de Par Jupiter, en passant par Jarry, Paul Taylor, Ary Abittan, Pierre-Emmanuel Barré, Pablo Mira... tour d'horizon de ces initiatives.

Par jupidémie: le podcast de la bande de Par Jupiter

Afin de remonter le moral des Français en cette période, la bande de Par Jupiter de France Inter a lancé son podcast spécial confinement… réalisé de chez eux et toujours avec humour et esprit. Un numéro chaque jour animé par Charline Van Hoenacker, Alex Vizorek et leurs acolytes.

Ary Abittan lance ses apéros humoristiques tous les soirs sur instagram

Ary Abittan ne compte pas se laisser abattre et donne rendez-vous aux internautes, tous les soirs à 19 heures, sur Instagram. Il propose un apéritif en visioconférence accompagné de guests, de Gad Elmaleh à Gérard Darmon en passant par Elie Semoun, Patrick Bruel... Une sacrée bande de joyeux lurons.

© Capture d'écran compte Insta Ary Abittan.

Paul Taylor lance son live So british

Pour survivre au confinement, Paul Taylor a lancé son « Live at five ». Tous les jours, à 17 h, muni de son micro et de son ordinateur, le plus français des anglo-saxons ou vice versa répond avec humour, dans la langue de Shakespeare et de Molière, aux questions et interactions des internautes.

20 mintiest to go until Live At Five: https://t.co/KHEoToCfLB pic.twitter.com/z6HFADm2OW — Paul Taylor (@ptcomedy) March 29, 2020

Alexis le Rossignol signe ses chroniques de confinement

Alexis Le Rossignol fait mouche avec son humour absurde, son ton nonchalant et ses histoires ordinaires transcendées. Egalement chroniqueur sur France Inter, l’humoriste a signé ses premières chroniques de confinement. Une relecture de l’actualité jubilatoire.

Pour bien démarrer le week-end on vous partage la première chronique du confinement d'@AlexLeRossignol à retrouver en intégralité sur Youtube ! https://t.co/Q2MIgr2aqB #chronique #vidéo #humour #confinement — Le Point Virgule (@AuPointVirgule) March 27, 2020

LE JARRY SHOW SUR INSTAGRAM

Il a fait sensation avec son dernier spectacle et lui aussi a lancé son rendez-vous quotidien sur Instagram. Tous les soirs, à 18 h 30, l'énergique et attachant Jarry signe son Jarry show et reçoit un nouvel invité à l'instar d'Alessandra Sublet, de Camille Combal ou encore Denis Brogniart, Slimane, Sh’ym, pour rire et se divertir.

L’invité de ce soir est l’aventurier @DenisBrogniart à 18h30 sur mes réseaux ! D’ici là good Day pic.twitter.com/7FkQUB5lLf — Jarry (@JarryAtypique) March 26, 2020

Le journal de bord vidéo de Pierre-Emmanuel Barré

L’humoriste Pierre-Emmanuel Barré signe de son côté, chaque jour, une vidéo de son cru. Retranché chez lui dans les Cévennes, il y relate avec son cynisme habituel la vie entre quatre murs.

Pablo Mira : un état des lieux quotidien

Lui aussi a décidé de faire état de son confinement en vidéo. Tous les jours, il livre son ressenti, entre poubelle à vider et sortie pour aller travailler.

JOURNAL DE BORD - JOUR 5





Du sel et des poubelles. pic.twitter.com/jMyhcZ4sn2 — Pablo Mira (@pabl0mira) March 18, 2020

Booder en professeur des écoles pendant le confinement

Comme beaucoup de parents, Booder est contraint d’aider sa progéniture à faire ses devoirs. Cours de mathématiques, de grammaire, d'histoire... une tâche qu’il filme tous les jours, ça vaut le détour.

Une partie d'échec avec Jonathan Lambert

Chacun a sa façon de faire passer le temps. Sur Twitter, Jonathan Lambert invite ses abonnés à le rejoindre pour une partie d'échec contre lui et son châle.

Pour rendre le confinement moins long, je vous propose de jouer aux échecs contre moi et mon châle.



Créez-vous un compte sur https://t.co/VqAAaBCGVV ! Le mien c’est « moietmonchale »



On vous attend ce soir à 19h00 et chaque jour, un nouveau rdv.#JaipasdechatmaisJaiunchâle pic.twitter.com/kSJqWskMbr — R.Jonathan Lambert (@levrailambert) March 18, 2020

Naïm Lezgad en télétravail

L’humoriste l’a annoncé sur Twitter. Il est en télétravail depuis le 16 mars et poste une pastille vidéo quotidienne dans laquelle il aborde avec son franc parler habituel un thème malheureusement fédérateur : le confinement.