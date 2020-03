«Grey's Anatomy» : la saison 16 écourtée

Son tournage stoppé net en raison de l’épidémie de coronavirus, la saison 16 de «Grey’s Anatomy», actuellement diffusée sur TF1, s’arrêtera à l’épisode 21.

Au départ, 25 épisodes étaient prévus. «Nous sommes déçus de ne pas pouvoir compléter notre histoire cette saison, a déclaré sur Twitter la showrunneuse de la série médicale Krista Vernoff. La bonne nouvelle ? L'épisode 21 fonctionne de manière satisfaisante comme final. Ce n'est pas là que nous avions prévu de nous arrêter, mais c'est très beau vous verrez, et les questions qui restent en suspens trouveront des réponses l'an prochain».

La logique voudrait que les épisodes 22 à 25 initialement prévus deviennent les premiers de la saison 17, mais reste à savoir quand les tournages pourront reprendre…

En attendant, la saison 16 s’arrêtera donc à l’issue de l’épisode 21, qui sera diffusé le 9 avril aux Etats-Unis et dans la foulée sur TF1.

We are disappointed that we don’t get to complete our storytelling this season. The good news? 1621 plays like a satisfying finale! It’s not where we planned to end, but it’s beautiful & the questions that linger we will answer next year. #GreysAnatomy #StayHome pic.twitter.com/BsHV9vJUiJ

— Krista Vernoff (@KristaVernoff) March 28, 2020