«Tiger King» : Shaquille O’Neal se défend suite à son apparition dans le documentaire (SPOILERS)

Le basketteur Shaquille O’Neal s’est exprimé sur ses relations avec Joe Exotic, suite à son apparition dans le premier épisode de la série documentaire «Tiger King», qui cartonne sur Netflix aux États-Unis.

C’est dans son émission The Big podcast with Shaq que l’ancien pivot des Los Angeles Lakers a tenu à clarifier la situation à propos de la série documentaire Tiger King (Au royaume des fauves, en VF), où on le voit visiter le zoo de Jospeh Maldonado-Passage – alias Joe Exotic – dans l’État d’Oklahoma. Et même en faire la promotion dans une émission sur la chaîne TNT, où il est employé en tant que consultant, laissant entendre avoir fait l’achat de deux tigres.

We really just going to let Shaq off the hook from hanging out and BUYING Tigers from Joe Exotic #TigerKingNetflix #Tigerking pic.twitter.com/QSCmWas2Co — Billy Roby (@TheChillBill77) March 26, 2020

Shaquille O’Neal assure qu’il n’avait «aucune idée» de l’ampleur des problèmes qui se jouaient en coulisses, et qui ont valu à Joe Exotic d’être condamné à 22 de prison pour avoir engagé un tueur à gages visant Carole Baskin, une défenseure de la cause animale, ainsi que pour maltraitance animale et trafic d’espèces en voie de disparition.

«Nous y sommes allés, et c’était un endroit magnifique, et Joe Exotic était un drôle de personnage. (…) J’ai fait des donations pour la nourriture des tigres. Nous avons pris quelques photos. Nous sommes retournés là-bas à deux reprises. Et la dernière fois que nous y sommes allés, nous avons découvert qu’il était impliqué dans certaines choses, et après cela, j’ai arrêté de m’y rendre», précise Shaquille O’Neal, dont les propos paraissent toutefois contradictoires (soit il ne savait rien, soit il savait et a arrêté d'y aller pour cela).

«Ce type n’était pas mon ami. Je ne le connais pas. Je n’ai jamais fait d’affaires avec lui, et je n’avais aucune idée des choses que se passaient», poursuit l’ancienne star de la NBA. Interrogé par le site américain NBC News, Shaquille O’Neal a également affirmé ne pas avoir de tigres chez lui. «J’adore les tigres. Les tigres blancs. Est-ce que je fais des donations à des zoos pour aider les tigres ? Je le fais tout le temps. Suis-je propriétaire de tigres qui vivent chez moi ? Non», assure-t-il.