«Tales from the Loop» : c'est quoi cette série étrange sur Amazon ?

Singulière par son rythme lent et ses décors sublimes, la nouvelle série de science-fiction signée Amazon Prime Video «Tales from the Loop» est disponible depuis ce vendredi 3 avril.

«Tales From The Loop» suit les habitants d’une petite ville qui font face à des événements hallucinants. Tous ont un lien avec une machine baptisée The Loop, une sorte de centre expérimental qui déverrouille et explique les mystères de l’univers.

Un peu de Black Mirror pour l’anticipation, un peu de Twin Peaks pour le mystère impénétrable... Ces Tales from the Loop sont des fables à l’atmosphère étrange, voire cosmiques, dans lesquelles la science-fiction s’impose de manière incongrue, comme la vision d'un robot au beau milieu d'un champ. Un décalage qui accentue le côté expérimental du projet. La musique de Philip Glass achève quant à elle de donner sa dimension poétique à l'ensemble.

Le créateur Nathaniel Halpern, scénariste de «Legion» et «Outcast», revendique un show de science-fiction différent de ce qui se fait actuellement, résolument tourné vers l’émotion plutôt que l’action.

La série d’Amazon aux images léchées est inspirée par les peintures numérique de l’artiste suédois Simon Stålenhag. Elle donne vie à ces images surréalistes en construisant des histoires autour.

Produite par Matt Reeves (qui réalise le Batman avec Robert Pattinson), «Tales from The Loop» comporte huit épisodes d’une heure réalisés par différents metteurs en scène de renom, parmi eux Jodie Foster, Andrew Stanton («Le Monde de Nemo», «Wall-E»), ou encore Mark Romanek («Photo Obsession»).

Pour transporter les spectateurs dans ce monde à nul autre pareil, Jonathan Pryce joue le narrateur. Une fois le rythme (lent) pris, ils ne regrettent pas le voyage...