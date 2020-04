Confinement : Comment Jérôme Anthony garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. L’animateur et chanteur Jérôme Anthony, donne ses conseils pour survivre au confinement.

Présent au côté de Cyril Lignac dans l’émission «Tous en cuisine», tous les soirs sur M6 à 18h45, Jérôme Anthony a sorti, le 28 février dernier, l’album Ma plus belle chanson, dans lequel il interprète des reprises de ses artistes préférés, notamment Pour le plaisir d’Herbert Léonard, Chez Laurette de Michel Delpech, ou encore Aline de Christophe. Alors que la France fait face à l’épidémie de coronavirus, Jérôme Anthony dévoile ses conseils pour tenter de passer cette période de confinement durant laquelle il se révèle au final très actif.

La musique pour se réveiller du bon pied

Le matin j’écoute M Radio... petite dose de chansons françaises - dont je suis absolument fan – ensuite, je fais un petit peu de jogging autour de chez moi avec Frank Sinatra en live dans les oreilles... classique, efficace, intemporel !

L’activité pour rester en forme

J’ai sorti un album quelques semaines avant le confinement : «Ma plus belle chanson», qui reprend les plus grands succès populaires de la chanson française à travers des versions crooner... l’accueil a été très chaleureux, j’en suis très heureux. Du coup, je fais pas mal de live sur les réseaux sociaux.

La lecture pour m’évader

Comme je l’avais imaginé, je n’ai pas beaucoup de temps pour me consacrer à la lecture... Je suis en direct tous les soirs sur à 18h30 sur M6 pour cuisiner ! Mes journées sont finalement bien chargées !

Le plat préféré pour se nourrir avec plaisir

Justement, grâce à l’émission «Tous en cuisine», j’assure chaque jour un plat «made in Lignac»... J’échappe aux croques monsieur et pizzas que j’avais envisagé.

Le film ou la série pour passer le temps

La nouvelle série de M6 «Why Woman Kill» est une bombe... je me suis fait aussi très plaisir grâce aux diffusions des films cultes de Louis de Funès.

La petite habitude pour tenir au quotidien

Je me suis mis dans un rythme : linge, vaisselle, coup d’aspirateur, jardin, triage, et rangement bien addictif !

Le compte Instagram/Twitter/Facebook à suivre pour survivre

Ça ne fait pas très longtemps que je me suis mis à Instagram... du coup, je préfère pouvoir faire des petits live pour bavarder avec mes amis (virtuels). C’est un vrai bonheur pour moi de les retrouver quasiment chaque soir. Ce que nous vivons est absolument insensé... mais cette situation nous a finalement tous rapproché. Il faut bien voir le côté positif, sans oublier de penser aux malades, aux personnels soignants, et tous ceux qui travaillent pour notre pays reste debout... On a le cœur qui bat pour eux, et une immense admiration !