Reporté, «Top Gun : Maverick» sortira finalement le 23 décembre

Alors que les sorties de films sont malmenées par l’épidémie de coronavirus, « Maverick », la suite très attendue de «Top Gun», a été reportée par la Paramount. Annoncé au cinéma le 20 juillet, ce second volet, toujours campé par Tom Cruise, sera finalement dévoilé le 23 décembre.

Plus de trente ans après la sortie du premier volet, «Top Gun : Maverick» de Joseph Kosinski se fait désirer. Les studios Paramount ont en effet annoncé que les nouvelles péripéties de ce pilote tête brulée, au sourire enjôleur et aux lunettes aviateur - rôle qui a par ailleurs lancé la carrière de Tom Cruise -, seront dévoilées pour les fêtes de fin d'année.

Une information confirmée par ailleurs sur Twitter par l'acteur de 57 ans, qui endosse de nouveau - et avec un plaisir non dissimulé - le blouson du pilote Pete «Maverick» Mitchell. «Je sais que beaucoup d’entre vous ont attendu trente-quatre ans. Malheureusement, il va falloir attendre encore un peu», a-t-il écrit avec humour.

Nous savons que certains d’entre vous l’attendaient depuis 34 ans. Il faudra malheureusement patienter encore un petit peu. #TopGun: Maverick sortira au cinéma le 23 décembre. https://t.co/u8JRi55ndn — paramountFR (@paramountfr) April 3, 2020

Cette date du 23 décembre n’a certainement pas été choisie au hasard, et devrait assurer une belle visibilité aux exploits de l'irremplaçable Tom Cruise, dont les premières images en mettent déjà plein la vue.

Pour mémoire, le premier volet avait rassemblé à l’époque plus de 3,5 millions de spectateurs en France et remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 1987 pour «Take my breath away».