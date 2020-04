Tout savoir sur Merritt Wever, la star de la série «Run» qui démarre ce 13 avril sur OCS

Après un rôle d’importance dans la récente série de Netflix «Unbelievable», Merritt Wever continue son irrésistible ascension dans la nouvelle série de HBO «Run» à découvrir à partir du 13 avril sur OCS.

Longtemps cantonnée aux seconds rôles - avec un certain succès puisque «Nurse Jackie» lui a rapporté un Emmy Award tout comme le western de Netflix «Godless» - Merritt Wever occupe désormais la place centrale de ses projets et laisse éclater au grand jour tout son talent.

Née à New York en 1980, elle a commencé sa carrière dans des courts-métrages et au théâtre. Elle a ensuite fait de nombreuses apparitions dans des films tels qu’«Into the wild», «Michael Clayton», ou encore «Signes». Elle a aussi été créditée dans des séries comme «The Good Wife», «Law & Order : Criminal Intent» et «The Wire». Mais c’est son rôle d’infirmière dans le drama médical «Nurse Jackie», démarré en 2009 sur Showtime, qui va commencer à rendre son visage familier aux téléspectateurs qui la reconnaissent en 2016 sous les traits de Denise dans «The Walking Dead». Elle s’est aussi faite remarquer en 2019 dans le film «Marriage Story» dans lequel elle incarne la soeur du personnage joué par Scarlett Johansson.

En ce mois d’avril 2020, on la retrouve en tête d’affiche de la série «Run», une comédie romantique qui vire au thriller, dans laquelle une femme mariée abandonne époux et enfant pour s’enfuir avec son amour de jeunesse. L’histoire d’une échappée qui, à l’heure où cela est impossible à cause du confinement imposé par la pandémie de Covid-19, donne des envies de sauter dans un train.

Composée de sept épisodes de trente minutes, «Run» raconte l’histoire de deux anciens amants, Ruby et Billy, qui se retrouvent à bord d'un train au départ de la gare de Grand Central à New York. Dix-sept ans plus tôt, ils avaient conclu un pacte, celui de se retrouver et de disparaître ensemble si l’un d’entre eux envoyait un simple texto avec le mot «RUN». Merritt Wever y donne la réplique à Domhall Gleeson (Star Wars : l’ascension de Skywallker, Ex Machina).

Produite par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve), la série est signée par sa comparse de toujours en la personne de Vicky Jones.



«Run» sera diffusée dès le 13 avril en US+24 en exclusivité sur OCS.