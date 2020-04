Tout savoir sur Jodie Comer, éblouissante en tueuse dans la série «Killing Eve»

Mystérieuse, effrayante, sexy et diablement drôle... Avec la géniale série «Killing Eve», dont la diffusion de la très attendue saison 3 démarre ce 13 avril sur myCanal, et le 15 sur Canal+Séries, Jodie Comer est devenue une des étoiles montantes du petit et du grand écran. Une actrice au charme magnétique, aussi charismatique que discrète en dehors des plateaux.

Née en 1993 à Liverpool où elle va passer son enfance, Jodie Comer nourrit très jeune une passion pour les planches. Inscrite aux cours de théâtre dès le lycée, elle est remarquée par son professeur. Elle se rend par la suite à des castings, entre deux boulots de caissière et de serveuse.

Sa carrière débute avec des apparitions dans des séries telles que «Journal d'une ado hors norme», «Thirteen» et «Doctor Foster», mais il lui faudra attendre «Killing Eve» pour se faire connaître du grand public. Dans ce rôle de tueuse à gage psychopathe russe qui entre dans un dangereux (et exaltant à regarder) jeu du chat et de la souris avec une espionne britannique interprétée par Sandra Oh («Grey’s Anatomy»), elle crève l’écran. L’intensité de son interprétation lui vaut notamment un Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique.

La jeune femme a depuis fait ses débuts au cinéma avec une apparition dans «Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker». Celle qui est devenue l’égérie de la marque Noble Panacea devrait en outre prochainement être à l'affiche des films «Free Player» et «The Last Duel». Le site 4chan avance qu’elle serait aussi pressentie pour incarner Angela, une immortelle dont les pouvoirs sont d’une force phénoménale, dans Thor 4. Bref, plus rien n'arrête l’irrésistible ascension de Jodie Comer…

« Jodie peut changer la température d’une pièce en une ligne de dialogue, c’est impressionnant », comme l’expliquait Phoebe Waller-Bridge à CanneSéries 2018. La créatrice de «Killing Eve» aurait flashé sur l'actrice lors d'une première rencontre très arrosée.

Et le personnage n’aurait en effet pas pu trouver meilleure interprète. Comer est tellement dans son rôle que les spectateurs ne peuvent l'imaginer autrement que très froide dans la réalité, alors même qu'elle s'avère être extrêmement chaleureuse. Elle a confié adorer les scènes où Villanelle tue en jouant quelqu'un d'autre. «Villanelle est une actrice d’une certaine manière. Elle a différents personnages en elle. Elle aime se déguiser, elle connaît plusieurs langues. Elle a tout un arsenal pour piéger ses victimes. C’est merveilleux à jouer», s'est-elle enthousiasmée dans l’émission américaine Ellen.

Plus magnétique que jamais dans la saison 3 de Killing Eve

Les nouveaux épisodes de la série «Killing Eve» arrivent à partir du 13 avril sur myCanal. Et les fans impatients de retrouver leurs facétieuses héroïnes ne vont pas être déçus (que les autres se précipitent sur la série pour la découvrir, elle est sanglante, amusante, totalement grisante).

Après le terrible cliffangher de la saison 2, Villanelle (Comer), la tueuse à gage, est persuadée d’avoir tué Eve (Oh) l’ex-agent du MI6. Obsédée l’une par l’autre depuis deux saisons, comment les deux femmes vont-elles vivre leur «séparation» ? A la faveur d’un terrible drame, leurs chemins pourraient, sait-on jamais, se recroiser… (Alerte SPOILER : ...Oui, ils vont)...

La série saison 3 de Killing Eve est à retrouver À l’heure US sur Canal+Séries à partir du 15 avril, les mercredis à 22h45 (à raison d’un épisode par soirée), et disponible sur myCanal dès le lundi 13 avril.