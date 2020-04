AppleTV+ donne un accès gratuit à des créations originales

Une aubaine à l'heure du confinement, AppleTV+ va donner un accès gratuit à quelques-unes de ses créations originales.

A partir de ce vendredi 10 avril à 23h00, et pour une durée limitée, il sera possible de visionner gratuitement ces productions via le service Apple TV+, accessible depuis l'application Apple TV. Pour se connecter il faut se rendre à cette adresse : https://www.apple.com/fr/apple-tv-app/.

Quatre séries pour adultes, trois séries pour enfants et un film documentaire pour toute la famille... Voici la liste des programmes qui seront proposés :

Little America

Ecrite par Lee Eisenberg («The Office») qui officie aussi en tant que showrunner, et produite par Kumail Nanjiani («The Big Sick»), Emily V. Gordon («The Big Sick»), Alan Young («Master of None», «Parks and Recreation»), ou encore Sian Heder («Orange is the new black»), la série d’anthologie d’Apple « Little America », raconte des tranches de vie d’immigrés aux États-Unis. Drôles, romantiques, sincères et surprenantes, elles sont toutes inspirées d’histoires vraies publiées dans Epic Magazine. Côté casting, on retrouve notamment John Ortiz, Zachary Quinto, Sherilyn Fenn, ou encore l’actrice française Mélanie Laurent.

Servant

Ce thriller psychologique sur fond de série horrifique est signé du réalisateur du film «Sixième Sens» et de la série «Wayward Pines», M. Night Shyamalan. Elle suit un couple qui embauche une nourrice pour s'occuper de la poupée thérapeutique censée les aider à surmonter la mort de leur bébé survenue quelques semaines plus tôt. Qu'est-il arrivé au bébé ? Que diable vient faire ici la (très jeune) nourrice ? Pourquoi s'évertue-t-elle avec le plus grand des sérieux à changer les couches de la poupée ? Les questions ne vont pas manquer de rapidement tarauder les spectateurs à qui nous avons choisi d'épargner tout spoil pour ménager le suspense... Aux côtés de Nell Tiger Free («Game of Thrones»), Lauren Ambrose («Six Feet Under») et Toby Kebbell («Black Mirror»), Rupert Grint, qui incarne le frère de Dorothy, y a peut-être enfin trouvé le rôle qui fera oublier celui de Ron dans la saga «Harry Potter».

For all mankind

Drame uchronique crée par Ronald D. Moore («Star Trek», «Battlestar Galactica») et réalisé par Seth Gordon («The King of Kong», «Baywatch»), «For All Mankind» revisite l’Histoire en imaginant un monde dans lequel les Russes auraient été les premiers à fouler le sol lunaire, un univers parallèle au sein duquel «la course pour la conquête spatiale n’aurait jamais cessé». Vexée de s’être faite doubler, l’Amérique y projette avec obsession d’explorer et de coloniser des planètes… Joel Kinnaman incarne un astronaute de la Nasa. Star de «The Killing» et «Altered Carbon», l'acteur suédois donne notamment la réplique à Michael Dorman («Nos vies secrètes»), Sarah Jones («Alcatraz»), Shantel VanSanten («Les frères Scott»), Wrenn Schmidt («The Looming Tower») et Jodi Balfour («The Crown»).

Dickinson

«Dickinson» explore les contraintes de la société patriarcale au travers du regard d'Emily Dickinson à l'heure de son passage à l'âge adulte. Dépeinte en jeune femme rebelle, secrète et solitaire, l'artiste s'avère «une héroïne inattendue pour notre génération Y» comme la présente Apple. Hailee Steinfeld (vue dans «Bumblebee») campe la poétesse de génie de ce pseudo biopic, sous lequel se cache en fait un soap adolescent aux accents féministes.

Snoopy dans l'espace

Une série de douze courts métrages d'animation mettant en vedette Charlie Brown et le gang bien-aimé des Peanuts. Snoopy réalise ses rêves et se lance dans sa prochaine grande aventure: devenir astronaute de la NASA...

Helpsters

La nouvelle série pour enfants des créateurs de la légendaire «Sesame Street» met en scène Cody et les Helpsters, une équipe de monstres dynamiques qui aiment résoudre des problèmes, qu'il s'agisse de planifier une fête, d'escalader une montagne ou de maîtriser un tour de magie...

Le secret de la plume

Remake de la série 1992 de Sesame Workshops, «Le secret de la plume» suit quatre jeunes, réunis par un mystérieux fantôme hantant une librairie de quartier, qui doivent ensemble libérer des personnages de littérature...

The Elephant mother

Ode à la nature et à la protection des espèces animales mais aussi poignant récit sur la famille, le documentaire «The Elephant Mother» suit dans leur périlleux périple une maman éléphant et son troupeau.