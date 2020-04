Vidéo : Jimmy Fallon, The Roots et Sting reprennent «Don't Stand So Close to Me»... avec des instruments improbables

En pleine pandémie de coronavirus, les célébrités improvisent pour continuer à divertir. Dans son émission du vendredi 10 avril, l'animateur américain Jimmy Fallon a invité Sting et The Roots pour une reprise inattendue du tube de Police, «Don't Stand So Close to Me».

Un titre de circonstance en période de crise sanitaire, puisque la chanson du groupe Police, dont Sting était le leader, et sortie en 1980 signifie en français : «Ne reste si proche de moi». L'animateur et le légendaire chanteur ont-ils voulu rafraîchir la mémoire des Américains, également soumis aux mesures de distanciation sociale ?

Certains membres de The Roots ont même eu la fabuleuse idée de se servir d'objets improbables comme instruments de musique. Un orchestre composé notamment de fourchettes, de chaussures ou encore d'un oreiller, qui fonctionnait, si étrange que cela puisse paraître, magnifiquement bien.

Les stars en concert depuis leurs domiciles

Confinement oblige, de nombreuses stars ont décidé de donner des concerts depuis chez eux, à l'image de Patrick Bruel, Chris Martin ou encore Benjamin Biolay. Récemment, le chanteur Raphaël, qui souhaitait improviser un petit concert depuis sa cuisine, s'est même fait remonter les bretelles par sa femme, en direct.