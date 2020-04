Coronavirus : Les retrouvailles des acteurs de la série «Friends» repoussées

Les fans de la série culte vont devoir encore patienter avant de retrouver Rachel, Monica, Chandler, Ross, Phoebe et Joey sur leurs écrans. Le tournage de l'émission spéciale, qui doit réunir les principaux acteurs de «Friends» et accompagner le lancement de la plateforme HBO Max a été repoussé, a indiqué ce vendredi 10 avril, un porte-parole.

Le groupe WarnerMedia, filiale du groupe AT&T, a acquis les droits de diffusion du sitcom le plus populaire des 20 dernières années, au détriment de Netflix, pour 425 millions de dollars sur cinq ans.

Il entendait en faire l'une des têtes d'affiche de sa nouvelle plateforme de vidéo en ligne, HBO Max, qui doit être lancée en mai.

Pour promouvoir l'événement, WarnerMedia avait prévu de tourner une émission spéciale de «Friends», qui aurait été mise en ligne sur la plateforme le jour du lancement.

Elle devait être réalisée sur le plateau d'origine de la série, dans les studios Warner Bros à Burbank (Californie), avec Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, les six compères de la série.

Selon Variety, ils auraient négocié un cachet de 2,5 millions de dollars chacun pour le tournage de cette seule émission.

