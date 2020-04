«Koh-Lanta» : une émission sans élimination ce vendredi 17 avril

TF1 raccourcit une nouvelle fois «Koh-Lanta», et proposera ce vendredi 17 avril un épisode sans élimination.

Comme les semaines précédentes, la première chaîne a coupé en deux l'émission présentée par Denis Brogniart. Elle proposera donc ce vendredi un épisode tronqué. Fin du programme prévue à 22h55 et non plus à 23h30. La deuxième partie, qui comprendra le jeu d’immunité, le fameux conseil, et la traditionnelle élimination d'un candidat, sera quant à elle diffusée la semaine suivante.

Le but de l'opération : tenter de tenir un maximum de temps avec les émissions déjà enregistrées avant que ne sonne l'heure de la finale, ponctuée chaque année par la révélation du gagnant en direct. Un direct qui ne pourra pas avoir lieu dans ses conditions habituelles tant que seront maintenues les mesures sanitaires mises en place dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus.