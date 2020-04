«Mrs. America», la série avec Cate Blanchett à voir sur Canal+Séries

Série de FX Networks en neuf épisodes signée Dahvi Waller («Mad Men», «Halt Catch and Fire»), «Mrs America», avec Cate Blanchett en tête d’affiche, est à ne pas manquer sur Canal+Séries à partir du jeudi 16 avril, à 21h.

La lutte pour les droits des femmes était sur le point de changer l'Amérique. Jusqu'à ce qu'une femme l’arrête… Cate Blanchett («Carol») y incarne une figure réactionnaire et anti-féministe. La série met aussi notamment en scène Rose Byrne et Sarah Paulson.

Une histoire vraie

La série plonge dans l’Amérique des années 1970, à l’heure où un mouvement féministe tentait de faire ratifier un amendement à la Constitution garantissant l’égalité entre les hommes et les femmes. Une initiative pas vraiment au goût de tous (ni de toutes). En témoigne Phyllis Schlafly (incarnée à l’écran par Blanchett), authentique figure du conservatisme américain et militante anti-avortement décédée en 2016, qui fût une farouche opposante au projet. Ses positions clivantes et le caractère provocant de ses déclarations dans les médias, notamment sur l’homosexualité, continuaient de faire parler d’elle ces dernières années. Haïe des féministes, elle avait apporté son soutien à Donald Trump.