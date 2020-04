«Punky Brewster» : le trailer de la suite de la série culte dévoilé

La plateforme de la chaîne NBC Peacock TV, qui sera lancée le 15 juillet prochain, a dévoilé les premières images de la suite de la série culte des années 1980 «Punky Brewster».

Toujours interprétée par Soleil Moon Frye l’héroïne, qui a marqué une génération d’enfants et d’adolescents, est de retour dans ce nouveau programme dont la date de diffusion précise n'a pas encore été révélée.

Punky Brewster est désormais une maman de trois enfants divorcée. La nouvelle série la suit dans son quotidien, alors qu’elle va offrir un foyer à une jeune fille abandonnée comme elle l’avait elle même été durant son enfance. Freddie Prinze Jr. joue son ex-mari.

Ce revival de «Punky Brewster» devrait plaire aux nostalgiques. Peacock leur réserve aussi par ailleurs une nouvelle série «Sauvés par le gong».

#PunkyBrewster's all grown up and bringing #PunkyPower to #PeacockTV! pic.twitter.com/Rzl9uRax4I

— Peacock (@peacockTV) April 16, 2020