Un premier teaser pour le reboot de «Sauvés par le gong»

Destinée à être diffusée sur la plate-forme de streaming de la chaîne américaine NBC baptisée Peacock, le reboot de «Sauvés par le gong» vient de dévoiler un premier teaser qui va ravir les nostalgiques.

On y découvre Mario Lopez dans la peau d’A.C Slater, qui est devenu professeur de sport dans le lycée de Bayside. Parmi ses élèves figurent le fils de Zack Morris, Mac, et Jamie, le rejeton de Jessie Spano, son ex-petite amie, incarnée par Elizabeth Berkley.

Les fans de la série originale peuvent regretter l’absence de Zack Morris, incarné par Mark-Paul Gosselar et de Kelly Kapowski, jouée par Tiffani-Amber Thiessen, dans ces premières images. Les deux comédiens ne feront que quelques apparitions dans les nouveaux épisodes. Pour rappel, les personnages de Screech et de Lisa Tortue ne seront pas présents dans le reboot, les comédiens n’ayant pas été invités à participer à l’aventure.

L’histoire verra comment le lycée de Bayside parviendra à gérer l’afflux de nouveaux élèves dans l’établissement suite à la décision du gouverneur de Californie, Zach Morris, de fermer les écoles à faibles revenus, et d’envoyer les élèves dans les lycées les plus performants de l’État. Un choc culturel qui risque de créer des tensions chez les lycéens et les enseignants.

A noter que la production du reboot de Sauvés par le gong a été interrompue par l’épidémie de coronavirus, et qu’il n’est pas certain qu’elle puisse être lancée en même temps que la plate-forme de streaming Peacock prévue le 15 juillet prochain.