Une websérie documentaire sur le culte des muscles sur Arte.tv dès le 27 avril

La websérie documentaire «Tous musclés», à découvrir dès le 27 avril sur arte.tv, décortiquent l’histoire et la culture des muscles et offre un décryptage saisissant sur cette discipline sportive et esthétique, devenue le reflet de nos sociétés.

Déclinée en 10 épisodes de 5 minutes, elle tente d’analyser comment le culturisme a réussi à s’imposer comme une norme. Des couvertures de magazine aux muscles que l’on affiche fièrement sur les réseaux sociaux, en passant par le rôle joué par les blockbusters hollywoodiens, «Tous musclés» remonte le cours du temps pour revenir à l’origine de la « loi du muscle », au moment où les muscles saillants se sont imposés en tant que phénomène de masse.

Comment cette quête de fermeté hypertrophiée s’est-elle imposée ? Que révèle-t-elle de notre époque ? Les muscles sont-ils la métaphore de l’obsession de contrôle et de rentabilité imposée par la société néolibérale ? Les internautes découvrent notamment les témoignages de l’anthropologue Jean-Jacques Courtine, de l’économiste Guillaume Vallet ou encore de l’historien Johann Chapoutot – mais aussi de professeurs de l’histoire de l’art, des romanciers, etc. – sur ces questions. Bien évidemment, des spécialistes de la pratique, tel qu’Enzo Foukra, bodybuilder et coach sportif, viennent aussi témoigner.

Tous musclés, dès le 27 avril sur Arte.tv et la chaîne Youtube d’Arte (disponible pendant 3 ans)