Meghan Markle serait effrayée par un documentaire sur sa vie passée et son mariage avec le prince Harry

Alors qu’un journaliste allemand travaille actuellement sur un documentaire centré sur sa vie passée et son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle serait paniquée à l’idée d’être présentée sous un mauvais jour, anticipant le flot de critiques qui pourrait en découler.

Elle ne tiendrait plus en place. Selon Tom Quinn, expert de la famille royale britannique, Meghan Markle redouterait la diffusion prochaine d’un documentaire réalisé par un journaliste allemand, et dont elle est le sujet principal. Une enquête centrée sur son passée, sa rencontre avec le prince Harry, et leur vie luxueuse à Montecito, en Californie, susceptible d'alimenter un flot de critique à son encontre, ce qu’elle ne supporterait pas.

«Meghan est en panique à propos du documentaire de ce journaliste allemand. Elle part du principe que, à moins qu’elle ne soit consultée et qu’elle puisse avoir son mot à dire, cette enquête sera probablement critique envers elle», explique Tom Quinn au site britannique The Mirror. «Meghan ne comprend pas qu’elle ferait mieux d’adopter la technique de la famille royale – aucune explication, aucune plainte. Son obsession à vouloir exprimer ‘sa vérité’ fait qu’elle est incapable de faire cela. Mais si elle réagit aux critiques exprimées par ce documentaire – et il y en aura à coup sûr – cela ne va faire qu’alimenter le feu», ajoute-t-il.

Tom Quinn souligne que Meghan Markle est obsédée à l’idée de tout contrôler et ne supporte aucune remise en question. «Le fait de ne jamais supporter la critique la fait passer pour une personne irritable et immature», ajoute-t-il. Que ce soit Meghan Markle ou le prince Harry, ni l’un ni l’autre ne semblent disposés à encaisser les critiques exprimées à leur encontre, estime-t-il, soulignant qu’ils ont tout tenté – notamment à travers leur société Archewell Productions – pour maîtriser leur image publique à travers des documentaires. Un désir de contrôle qui a, manifestement, ses limites.