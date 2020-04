«Friends» : Jennifer Aniston offre la possibilité d'assister à la réunion historique des acteurs

Les célébrités n’en finissent pas de se mobiliser dans la lutte contre le coronavirus. C’est au tour des acteurs de «Friends» d’appeler aux dons, en mettant en jeu un gain que leurs millions de fans à travers la planète vont rêver de remporter…

« Nous vous invitons vous et cinq de vos amis à venir nous rejoindre tous les six au studio Stage 24 (…) Soyez nos invités personnels dans le public pour notre réunion sur HBO Max, une émission au cours de laquelle nous évoquerons nos souvenirs et célébrerons la joie que nous avons eu à tourner la série (…) Vous gagnerez aussi à une expérience Friends VIP dans les studios de Warner Bros», a annoncé Jennifer Aniston dans un message posté sur Instagram.

Pour tenter sa chance, il faut se rendre sur le site du All In Challenge et y faire un don. Tous les bénéfices seront reversés à des associations qui viennent en aide aux plus démunis, que l’épidémie de coronavirus a plongé dans une précarité extrême. L’heureux gagnant (car il n’y en aura qu’un) sera tiré au sort parmi les donateurs.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du «All In Challenge», qui voit des célébrités proposer des initiatives pour recueillir un maximum de fonds à destination d’associations. Outre cette potentielle participation à la réunion historique des acteurs de «Friends», il est possible de tenter d’assister à un match de football américain auprès de Matthew McConaughey, ou encore de dîner avec Leonardo DiCaprio. De quoi encourager à mettre la main à la poche.

A l'heure où nous écrivons ses lignes, le site du «All In Challenge» aurait déjà récolté plus de 14 millions de dollars.