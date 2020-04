L'actrice Millie Bobby Brown sera la sœur de Sherlock dans le film «Enola Holmes»

La star de la série «Stranger Things», Millie Bobby Brown, sera bientôt de retour sur Netflix avec le film «Enola Holmes».

L'actrice de 16 ans interprétera la petite sœur du célèbre détective Sherlock Holmes dans cette adaptation de la série de romans policiers pour enfants intitulés «Les enquêtes d'Enola Holmes» de Nancy Springer démarrée en 2006.

L’histoire suivra la jeune fille de 16 ans, décrite comme particulièrement intelligente et rebelle, alors que sa mère disparaît subitement en 1880. Déterminée à la retrouver, Enola décide de ne pas écouter les conseils de ses frères Sherlock et Mycroft qui lui demandent de retourner en classe, et s’enfuit à Londres où elle va mettre au jour une terrible conspiration…

Le film comptera d'autres acteurs de renom à son casting, dont Henry Cavill («The Witcher»), Fiona Shaw («Harry Potter»), Helena Bonham Carter («Le discours d'un roi») ou encore Sam Claflin («Hunger Games»).

Harry Bradbeer (qui a notamment réalisé des épsiodes de «Fleabag») sera chargé de la mise en scène, Jack Thorne («Harry Potter and the Curses Child») du scénario. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été communiquée. On retrouvera entre temps Millie Bobby Brown sur grand écran avec le film «Godzilla vs. Kong» qui sortira le 20 novembre. Elle apparaîtra aussi prochainement sous les traits de l’extraordinaire Eleven dans la saison 4 de «Stranger Things», dont la production pourrait cependant être retardée à cause de la pandémie de coronavirus.