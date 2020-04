«Rick et Morty» : les épisodes inédits de la série culte débarquent en mai

Adult Swim dévoilera la seconde partie de la saison 4 de la série culte «Rick et Morty», à partir de ce 4 mai, en US+24.

Six mois après la diffusion de la première partie de cette saison, la fiction de Dan Harmon («Community») sera bientôt de retour avec de nouvelles aventures loufoques pour son duo de personnages déjantés, composé d'un ado dérangé et de son grand-père, un scientifique alcoolique et misanthrope jamais à court d'idées quand il s'agit de réaliser d'improbables et dangereuses expériences.

Armures, sabres et voyages dans l'espace seront notamment au menu de la série d'animation pour adultes qui, souvent décrite comme un croisement de «South Park» et de «Futurama», compte parmi les plus adulées du moment. Il faut dire que son univers de science-fiction foisonnant, son humour noir et trash, et ses références à la culture pop et autres parodies de films la rendent totalement irresistible aux yeux des geeks...

Ses nouveaux voyages dans le cosmos et l'infinité de ses univers ne manqueront pas, une nouvelle fois, de rappeler combien la bêtise humaine peut être profonde. «Rick et Morty» reprend donc dans quelques jours, et «ça sera la guerre», annonce Adult Swim France, qui lèvera le voile sur la saison 4 partie 2 à partir du 4 mai prochain, tous les lundis en US+24 à 9h (et en VOSTFR) en SVOD. A noter que les épisodes de la série autoproclamée «si futée qu'elle en est stupide» seront lancés également sur la chaîne Adult Swim France tous les lundis à 23h.

Dans 5 jours, ça sera la guerre. #RickAndMorty pic.twitter.com/MTPPwSN4w1 — Adult Swim France (@AdultSwimFrance) April 29, 2020