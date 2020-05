La chanteuse Selena Gomez se transforme en cordon bleu pour HBO

Selena Gomez va présenter une émission de cuisine destinée à la plateforme HBO Max, qui sera lancée le 27 mai prochain aux Etats-Unis.

L’émission a été inspirée par les nombreuses tentatives culinaires de la chanteuse, actrice et productrice, durant le confinement. « Nous sommes vraiment heureux d’avoir Selena depuis les débuts de HBO Max et de voir ses aventures en cuisine. Comme beaucoup d’entre nous, elle a essayé d’améliorer ses compétences en cuisine pendant la quarantaine », explique HBO.





Dans chacun des 10 épisodes, Selena Gomez sera rejointe à distance par un autre chef cuisinier. Ensemble, ils aborderont tous les types de cuisine, et partageront des trucs et astuces. «J’ai toujours clamé haut et fort mon amour pour la nourriture. Je crois qu’on m’a demandé des centaines de fois en interview quel serait mon autre carrière, ce que j’aurais fait, et j’ai toujours répondu que ça aurait pu être amusant de devenir chef», explique la star sur les réseaux sociaux.

So excited about my cooking show with @hbomax!! Will obviously be listening to this playlist https://t.co/9QETV3AfcW

— Selena Gomez (@selenagomez) May 5, 2020