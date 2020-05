The Right Stuff : la série sur la conquête spatiale cet automne sur Disney+

Produite par National Geographic, la série «The Right Stuff» et ses 8 épisodes sont attendus à l’automne sur la plate-forme de streaming Disney+.

Adaptation du célèbre best-seller de Tom Wolfe, elle revient sur les premiers jours du programme spatial américain à travers les yeux des hommes et des femmes qui ont participé à cette aventure hors du commun. L’histoire démarre en 1959, en plein cœur de la Guerre Froide, au moment où l’Union Soviétique semble sur le point de s’imposer comme le leader de la conquête spatiale. C’est alors que les États-Unis décident de lancer le projet Mercury de la NASA, qui verra des pilotes de l’armée recevoir la première formation pour devenir astronautes.

Sept d’entre eux sont désignés – ils seront baptisés les «Mercury Seven» - pour participer à cette mission de la plus haute importance stratégique pour le pays. Et qui va profondément bouleverser le quotidien de ceux qui y participent. Parmi les pilotes se trouvent le major John Glenn et le lieutenant-commandant Alan Shepard, dont l’esprit de compétition ne manquera pas de créer des tensions. La série suit également le travail épuisant des ingénieurs contraints de mettre sur pied un programme spatial en un temps record.

«La série nous rappelle ce que l’humanité peut accomplir quand elle poursuit le même objectif. Elle porte un regard fascinant sur les coulisses de la mission Mercury Seven, dont les astronautes étaient aussi imparfaits qu’héroïques, et nous sommes ravis de proposer cette série ambitieuse sur Disney+», explique Courteney Monroe, directrice de National Geographic Global Television Networks.

Avec Patrick J Adams (Suits), Jake McDorman (Lady Bird), Colin O’Donoghue (Once Upon a Time), Aaron Staton (Mad Men, Narcos: Mexico), James Lafferty (Les frères Scott), Micah Stock (Brittany Runs a Marathon), et Michael Trotter (Underground).