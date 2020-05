En pleine crise du coronavirus, le créateur de «Black Mirror» ne se sent pas capable d’imaginer une suite

Dépeindre un avenir sombre dans une fiction est une chose plus aisée à faire quand le monde qui nous entoure se porte relativement bien. C’est ce que laisse entendre Charlie Booker, le créateur de «Black Mirror», lors d’une interview au site britannique RadioTimes.

Interrogé sur l’avenir de sa série d’anticipation où il imagine un futur dominé par les nouvelles technologies, et l’asservissement des êtres humains à celles-ci, Charlie Booker n’a manifestement pas le cœur à replonger dans cet univers, à l’heure où le monde traverse une crise majeure en raison du coronavirus.

«A l’heure qu’il est, je ne vois pas comment il serait possible d’imaginer des histoires sur des sociétés en train de s’effondrer, donc je ne travaille pas dans ce sens. J’ai plus envie de cultiver mes capacités à faire de la comédie, donc je me suis attelé à l’écriture de scénarios susceptibles de me faire rire», explique le créateur de Black Mirror à Radio Times. Les fans sont prévenus, il n’est pas question pour lui d’écrire une saison 6 pour le moment. Et on le comprend.