«Blacklist» : un final avec des images animées pour cause du confinement

Privée de tournage à cause de l’épidémie de coronavirus, le 19e épisode de la saison 7 du thriller «Blacklist», actuellement diffusée aux Etats-Unis, va comprendre des séquences d’animation façon comics.

C’est l’astuce qu’ont trouvée les producteurs pour ne pas priver les fans de cet épisode qui sera diffusé le 15 mai sur NBC outre-Atlantique. Sachant que la série a connu une adaptation en comic book en 2015, le choix semblait plutôt logique.

«On se triturait les méninges pour trouver une issue valable», avait confié récemment le créateur Jon Bokenkamp, puis on s’est mis à plaisanter sur les feuilletons radiophoniques des années 1940 en imaginant faire jouer les acteurs par téléphone et monter leurs voix sur une image fixe en y ajoutant des petits craquements. Et l’idée est venue de réécrire l’épisode pour en faire un finale digne de ce nom et d’adjoindre aux scènes déjà tournées, des scènes en images d’animation…».

Pour les besoins de la bande son, les acteurs, dont James Spader et Megan Boone, ont donc simplement eu à enregistrer leurs voix depuis leur domicile. A noter que la série, diffusée en France sur TF1, a d’ores et déjà été renouvelée pour une saison 8.

#TheBlacklist is going to be more animated than usual. The season finale will feature a hybrid of live-action and graphic novel-style animation when it airs Friday, May 15 at 8/7c on @NBC. pic.twitter.com/HMpJLH4GTh

— The Blacklist (@NBCBlacklist) May 5, 2020