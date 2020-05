American Horror Story : comment Ryan Murphy a réussi à convaincre Macaulay Culkin de rejoindre la saison 10

Créateur de l’anthologie «American Horror Story», Ryan Murphy a dévoilé dans une interview la manière dont il a réussi à convaincre Macaulay Culkin de rejoindre le casting de la saison 10 de la série.

Si Ryan Murphy est resté discret sur la date de diffusion de ce dixième chapitre et le thème général de celui-ci, il s’est confié sur le recrutement de Macaulay Culkin, dont la présence à elle seule dans une fiction sera un événement tant il se fait rare sur le grand et le petit écran.

«J’ai toujours aimé le travail de Macaulay. (…) Et il n’avait pas travaillé depuis un moment. J’avais ce rôle complètement fou. Et j’ai demandé à lui parler au téléphone, ce qu’il a accepté. (…) Je lui ai parlé du personnage et je lui ai dit qu’il y avait une scène de sexe folle et érotique avec Kathy Bates, parmi d’autres choses. Il a marqué une pause, et il m'a dit : ‘J’ai l’impression que je suis né pour jouer ce rôle’», explique Ryan Murphy au site américain eonline.com.

Le créateur d’American Horror Story a expliqué que l’écriture du scénario était déjà bouclée, et qu’il fallait désormais attendre la fin de la crise liée au coronavirus pour faire avancer la production de cette saison 10. Macaulay Culkin partagera l’écran avec Sarah Paulson, Evan Peters, Billie Lourd, Leslie Grossman ou encore Lily Rabe. En France, American Horror Story est diffusé sur myCANAL.