«Star Trek» : une série sur la jeunesse de Spock en préparation

La nouvelle série dérivée de la saga Star Trek a officiellement été commandée par la plateforme américaine CBS All Access. Elle sera centrée sur la jeunesse de Spock.

TVLine, qui rapporte la nouvelle, précise qu’elle sera intitulée «Strange New Worlds», et qu’elle suivra l’équipage au cours de la décennie précédant l’embarquement du capitaine Kirk à bord de l’U.S.S. Enterprise, alors qu’ils explorent de nouveaux mondes autour de la galaxie.»

Ethan Peck, qui interprète déjà le semi-vulcain dans la saison 2 de «Discovery», prêtera de nouveau ses traits au héros. Il ne sera pas le seul à reprendre un rôle dans la série, puisque Rebecca Romijn et Anson Mount seront aussi de la partie pour incarner Numéro Un et Capitaine Pike. L’écriture a été confiée à Avika Goldsman, Alex Kurtzman et Jenny Lumet.

La saga mythique n’a décidément pas fini de faire parler d’elle car il s’agira déjà de la cinquième série Star Trek commandée par la plateforme CBS All Access, après Discovery et Picard bien sûr, mais aussi le dessin animé en cours de production «Star Trek : Lower Decks» ainsi que le futur spin-off autour du capitaine Georgiou (Michelle Yeoh).