Après la saga «Harry Potter», TF1 enchainera avec celle du «Seigneur des anneaux»

Une saga en chasse une autre... Après les films «Harry Potter», TF1 proposera «Le Seigneur des Anneaux».

Depuis le mois d’avril et jusqu’au 2 juin, les mardis soirs de la Une se vivent au rythme des aventures magiques et trépidantes du plus célèbre des sorciers alias Harry Potter. Ce jour de la semaine est devenu un rendez-vous immanquable pour tous les fans, qui étaient 7,5 millions devant leur poste le 14 avril dernier.

De quoi ne pas décevoir ces fidèles, à compter du 9 juin, c’est avec le «Seigneur des anneaux» que TF1 continuera de faire vibrer les mardi soirs.

La chaîne entamera en effet ce jour-là la diffusion de la trilogie cinématographique adaptée de l’oeuvre de Tolkien, qui a été une source d’inspiration importante pour l’auteure des livres «Harry Potter» aka JK Rowlings.

De la magie, de l’aventure, des créatures aux immenses pouvoirs... Tous les ingrédients sont là pour les séduire.

Le mardi 9 juin à 21h05, TF1 diffusera donc le premier volet de la trilogie : «Le Seigneur des anneaux, la communauté de l'anneau». Un film à grand spectacle signé Peter Jackson, avec notamment au casting Elijah Wood, que prendront plaisir à revoir les mordus de la franchise (qui attendent actuellement fièvreusement l'adaptation en série).

Pour mémoire, ce mardi 19 mai, TF1 diffuse «Harry Potter et le prince de sang-mêlé» à 21h05, puis le 26 mai «Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1», enfin le 2 juin l’ultime volet, «Harry Potter et les reliques de la mort : partie 2».

