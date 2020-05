«The Last Dance» devient le documentaire le plus regardé de l’histoire de la chaîne ESPN

Après la diffusion des deux derniers épisodes, dans la nuit de dimanche à lundi aux États-Unis, «The Last Dance» est devenue la série documentaire la plus regardée de l’histoire de la chaîne américaine ESPN.

Les dix épisodes ont enregistré une moyenne de 5,6 millions de téléspectateurs, avec un pic à 6,34 millions pour le premier. Le précédent record de la chaîne était détenu par le documentaire «You Don’t Know Bo», consacré au sportif Bo Jackson en 2012, avec 3,6 millions de téléspectateurs.

©Nielsen

The Last Dance a également dominé les réseaux sociaux américains, en s’imposant comme le sujet de conversation numéro 1 sur Twitter chaque dimanche durant les cinq semaines de diffusion, et une des séries – tout programme confondu (fictions, cérémonie, etc.) – les plus discutées sur l’ensemble de la période.

«Nous sommes ravis de la réaction des fans sur toute la durée de la série documentaire », a commenté Connor Shell, vice-président des contenus à ESPN. «Les cinq derniers dimanche soir ont rassemblé les fans autour d’une expérience télévisée traditionnellement réservée à la retransmission sportive en direct. La qualité exceptionnelle de la série a réussi à franchir les frontières culturelles et à provoquer des discussions bien au-delà des plate-formes d’ESPN», poursuit-il.

La mesure du succès de la série documentaire ne s’arrête pas là, puisque les audiences prenant en compte le replay et la consommation en streaming n’ont pas encore été dévoilées dans leur totalité. Seule information pour le moment : depuis sa diffusion, le premier épisode a été visionné près de 15 millions de fois à la demande sur ESPN. A cela, il faudra également comptabiliser le nombre de visionnages accumulé par The Last Dance sur Netflix, qui détenait les droits de sa diffusion à l’international. Fin avril, la société Parrot Analytics révélait que The Last Dance était la série documentaire la plus demandée à la demande aux États-Unis et à travers le monde.

Roi des parquets, et des audiences, lorsqu’il dominait la NBA avec les Bulls de Chicago, Michael Jordan s’impose une nouvelle fois comme une des personnalités les plus captivantes auprès du grand public.