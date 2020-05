L’actrice de «Killing Eve», Jodie Comer, dans le prequel de «Mad Max : Fury Road» ?

Pour le cinquième film de la saga «Mad Max», le réalisateur George Miller souhaite se pencher sur la jeunesse de Furiosa, le personnage incarné par Charlize Theron dans «Fury Road». Et qui pourrait être confié à la comédienne de «Killing Eve», Jodie Comer.

La décision de George Miller de ne pas faire revenir Charlize Theron dans le rôle tient simplement à son manque de conviction vis-à-vis des nouvelles techniques de rajeunissement qui, selon lui, ne sont pas encore totalement au point. Et ce malgré quelques tentatives plus ou moins convaincantes, comme dans The Irishman de Martin Scorcese.

«Malgré les vaillantes tentatives de The Irishman, je pense qu’on est encore dans la vallée de l’étrange (notion développée par le roboticien japonais Masahiro Mori dans les années 1970). Tout le monde est sur le point de résoudre ce problème, notamment les designers de jeux vidéo japonais, mais il y a encore des progrès à faire», explique le réalisateur au journal américain The New York Times.

via GIPHY

Si pour le moment, aucune information ne confirme le choix de Jodie Comer dans le rôle principal, le site américain The Hollywood Reporter précise que la comédienne révélée dans la série Killing Eve serait, pour le moment, le premier choix de la production. Et qu’elle a déjà été conviée à participer à des réunions vidéo. Le film consacré à Furiosa ne sera pas le seul à venir grossir les rangs de la saga Mad Max puisque deux autres longs métrages, consacrés cette fois à Max, sont également dans les tuyaux. «Il y a plusieurs histoires, deux qui impliquent Max et une autre sur Furiosa», expliquait George Miller au site américain Digital Spy en 2015.

A noter que le tournage de Furiosa devait être lancé dès cet automne. L’épidémie de coronavirus devrait repousser cette date au moins jusqu’en 2021.