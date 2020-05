Coronavirus : «Intervilles» ne reviendra pas cet été

Son projet de retour mis sur pause depuis le début de la pandémie de coronavirus, le jeu culte «Intervilles» ne sera finalement pas à l’antenne de France 2 cet été.

«Je tourne en juin ma 18e saison de Fort Boyard, prévue cet été. On a réduit la voilure sur les nouveautés pour adapter ce paquebot logistique à la situation sanitaire, mais on va surprendre ! En revanche, pas de retour d’Intervilles», a confié l’animateur Olivier Minne au Parisien.

En décembre dernier, Nagui avait officialisé le retour d’«Intervilles» sur Twitter : «J’ai le plaisir de vous annoncer qu’en 2020 ce sera le retour d’intervilles que j’aurai la chance de produire sur France 2 avec le bonheur d’avoir aux commandes : Valérie Bègue, Bruno Guillon et Olivier Minne».

La nouvelle avait été suivie d’une polémique autour de la présence ou non de la fameuse épreuve des vachettes, Nagui affichant sa volonté de ne pas les faire revenir au grand dam du monde taurin et de la course landaise. «Ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus 'Intervilles' à la télévision et que les vachettes n'ont plus de boulot. Je veux bien qu'on m'accuse de tous les maux pour quatre émissions en disant que je tue une tradition, mais si je n'avais pas remis 'Intervilles' à l'antenne, le problème ne serait pas là non plus, il n'y aurait pas plus de boulot que ça. L'émission s'appelle 'Intervilles' et pas 'Intervachettes', l'important c'est qu'il y ait des villes», s’était défendu le producteur et farouche défenseur des animaux dans TVMag.

