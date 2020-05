La série «What we do in the shadows» renouvelée pour une saison 3

La chaîne américaine FX vient de renouveler la série «What we do in the shadows» pour une saison 3. Une annonce qui intervient alors que le deuxième chapitre est actuellement en cours de diffusion.

Et que celui-ci enregistre des audiences supérieures à la première saison. «Nous sommes extrêmement contents de l’engouement des critiques et des téléspectateurs pour la série. Chaque semaine, les producteurs, les scénaristes et le casting incroyable réuni à l’écran donne vie à l’une des séries les plus drôles du petit écran », s’est enthousiasmé Nick Grad, président de la programmation des contenus originaux chez FX Entertainment, rapporte le site américain Variety.

Adaptation en série télévisée du film éponyme réalisé en 2014 par Jemaine Clement et Taiki Waititi, What we do in the shadows suit la colocation de quatre vampires vivant depuis plus d’un siècle dans une maison située à Staten Island. Parmi eux se trouve Guillermo, un serviteur humain fasciné par les suceurs de sang. En France, les deux premières saisons sur visibles, en streaming et à la demande, sur la plate-forme myCANAL.

