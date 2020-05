Arte fait l’acquisition de la série britannique «Baghdad Central»

Arte vient de faire l’acquisition de «Baghdad Central», selon le site américain Variety, une série déclinée en six épisodes qui n’est autre que l’adaptation du roman éponyme d’Elliott Colla.

Mis en image par Stephen Butchard (The Last Kingdom), Baghdad Central place son action dans la capitale irakienne en 2003, peu après la chute de Saddam Hussien suite à l’intervention des forces américaines et britanniques. Ancien policier, Muhsin al-Khafaji est un père veuf qui a quasiment tout perdu. Sauf sa fille, qui est portée disparue.

Il décide dès lors de tout mettre en œuvre pour la sauver, animé par l'espoir qu'une nouvelle ère sera possible. Arrêté et torturé après une erreur sur son identité, Muhsin al-Khafaji est recruté par un ex-officier de police britannique pour assurer le maintien de l’ordre dans la Zone Verte. Il y croise la route du capitaine de l’armée américaine, John Parodi, dont le mépris à son égard est palpable.

La particularité de Baghdad Central – qui a su séduire les critiques au Royaume-Uni et aux États-Unis (où elle était diffusée sur la plate-forme de streaming Hulu) – est de se placer, une fois n’est pas coutume, du point de vue d’un irakien percuté de plein fouet par un conflit qui vient de mettre son existence en lambeau, avec l’utilisation de la langue arabe et anglaise. Le casting est riche en visage connu, notamment Waleed Zuaiter (Homeland) dans le rôle principal, ou encore Neil Maskell (Utopia, Humans) et Corey Stoll (House of Cards, The Strain). Une belle pioche pour Arte qui n’a pas encore dévoilé la date de diffusion.

Retrouvez toute l'actualité télé ICI.