«Engrenages» : Canal+ dévoile le teaser exclusif de la saison 8

Alors que les fans trépignent avant de retrouver la série culte, Canal+ vient de dévoiler un teaser de l'ultime saison d’Engrenages.

«Ensemble, jusqu'à la fin. #Engrenages, dernière enquête, bientôt sur @canalplus», a écrit en légende de sa publication la chaîne cryptée. Cette huitième saison sera en effet la dernière.

La vidéo dévoile les visages des personnages du 2e DPJ de Paris, dont le lieutenant Gilles Escoffier (Thierry Godard), la capitaine Laure Berthaud (Caroline Proust), l'avocate Joséphine Karlsson (Audrey Fleurot) ou encore Ali Amrani (Tewfik Jallab, arrivé en saison 7). On peut aussi y apercevoir Kool Shen, guest star de cette ultime saison.

Première création originale de Canal+, «Engrenages» aura ouvert une voie royale au «Bureau des légendes», «Braquo», ou encore «Kaboul Kitchen».

Ecriture, mise en scène, interprétation… L'ultraréalisme et la qualité des portraits psychologiques de la série a toujours bénéficié du savoir faire de consultants professionnels de la police et de la magistrature. Il a contribué à son succès publique et critique en France, mais aussi à l’international.

Couronnée d’un Emmy Award en 2015, elle a été vendue dans plus de 70 pays. Un succès que ne devrait pas démentir son ultime enquête, qui devrait achever avec brio d'en faire la meilleure série policière française de tous les temps.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI.