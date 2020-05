Le Bureau des légendes : Jacques Audiard boucle les deux derniers épisodes de la saison 5

La saison 5 de la série «Le Bureau des légendes» arrive à sa conclusion, ce soir sur Canal+, avec deux épisodes signés par le réalisateur Jacques Audiard. Plus que la mise en scène, ce dernier a eu carte blanche pour apposer son point final à ce cinquième chapitre. Une conclusion qui s'offre même une soirée spéciale sur la chaîne.

Pour sa première incursion dans l’univers de la série télévisée, Jacques Audiard s’est vu confier la responsabilité de coucher sur le papier le scénario de ces deux derniers épisodes, en prenant en compte les multiples événements qui ont rythmé les saisons précédentes. Jusqu’au final de cette saison 5. Une liberté totale que le réalisateur s’est accaparé non sans appréhensions.

«Quand vous débarquez pour clore une série qui a déjà cinq saisons derrière elle, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments. Votre marge de liberté est conditionnée par les personnages, les situations, la forme de la série. Cela me semblait une liberté relative, aux acquêts. De plus, je ne voulais pas écrire le scénario, mais entrer simplement comme réalisateur sur un projet existant. Finalement, je me suis retrouvé à travailler sur l'écriture des deux derniers épisodes. Et en les écrivant, je les ai infléchis, je me les suis appropriés», explique-t-il au site Le Point.

Jacques Audiard précise avoir souhaité se pencher sur l’intimité des personnages, et comment la somme des expériences vécues – et des traumatismes – influence ce qu’ils sont devenus à cet instant du récit. «Au fil des années, il y a eu une telle somme d'événements destructeurs, de tragédies dans leur vie, que la question qui se posait et m'importait, c'était leur intériorité. Y a-t-il pour eux une résilience possible ? S'ils doivent retrouver une existence ‘normale’, quelle est-elle et que restera-t-il d'eux-mêmes, de la tragédie intime qu'ils ont vécue ? Que va-t-il se passer avec leurs problèmes de conscience ? Cela m'intéressait beaucoup», souligne-t-il.

Pour Eric Ronchant, dont il s’agit de la dernière saison en tant que showrunneur du Bureau des légendes (il continuera en tant que producteur, ndlr), la prise contrôle de Jacques Audiard sur la conclusion du cinquième chapitre offrait la garantie de poser un nouveau regard sur la série. Et lui assurer ainsi un final libéré de ses propres émotions.

«La meilleure façon de terminer, c’est de jeter une nouvelle lumière. La 5ème saison s’y prête, c’est le bon moment d’éclairer différemment les choses. Pour la première fois de ma vie, je vois deux épisodes du Bureau des légendes qui me surprennent. J’ai eu une émotion rélle en les regardant», explique-t-il au site AlloCiné. «Si j’avais terminé moi-même, il y aurait eu quelque chose de sentimental et ça aurait parlé de moi. Or, ça n’a pas de sens. Il fallait qu’il n’y ait rien de sentimental. C’est la fin d’une époque. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre», poursuit-il.

Une «clique» de légende sur canal+

A noter que pour fêter dignement cette conclusion, Canal+ organise une soirée spéciale ce lundi 4 mai, avec un numéro en deux parties de l'émission «Le Cercle des séries», baptisée pour l'occasion «Le Cercle des Légendes», présenté par Augustin Trapenard.

Ce dernier reviendra tout d'abord à partir de 20h25, en clair, sur les cinq saisons de la série française, en compagnie de ses chroniqueurs. Après la diffusion des deux derniers épisodes, «Le Cercle des Légendes» diffusera un 42 minutes consacré à la rencontre entre le créateur de la série Eric Rochant et Jacques Audiard.

Le Bureau des légendes, à partir de 21h sur CANAL+ et disponible sur myCANAL. Soirée spéciale Le Cercle des Légendes, 20h25, en clair, puis 22h40, en crypté.