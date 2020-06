«Kiffons l'été» : le nouveau rendez-vous estival de Cyril Hanouna sur C8

Cyril Hanouna proposera une nouvelle émission à partir du 22 juin prochain. «Kiffons l’été !», toujours sur C8.

Dès 18h45, Cyril Hanouna sera aux commandes de ce programme qui mêlera happenings et débats sur des sujets d’actualité, mais proposera aussi les meilleurs moments de «Touche pas à mon Poste». Divisé en trois parties - «Kiffons l’été ! Darka», «Kiffons l’été ! 1ère partie», et «Kiffons l’été !» - il remplacera «A prendre ou à laisser» et «C que du kif !».

A noter que suite au succès rencontré par «A prendre ou à laisser» (qui a réuni depuis son retour à l’antenne 788.000 téléspectateurs entre 20h30 et 21h30), la direction de C8 réfléchirait actuellement à faire revenir l'émission à la rentrée.

« À prendre ou à laisser, à 99 %, reviendra à la rentrée. Sous quelle forme, on va vous le dire très vite sur C8. Ou ça reviendra en hebdo, ça c’est pratiquement sûr, ou ça va revenir peut-être en quotidienne », a déclaré Cyril Hanouna sur le plateau de «C que du kif !» ce mardi 2 juin.

.@Cyrilhanouna annonce les nouveautés pour la saison prochaine de #TPMP et dévoile le nom d'un nouveau chroniqueur pic.twitter.com/WEHsfZ0ME5 — TPMP (@TPMP) June 2, 2020

