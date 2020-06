Koh-Lanta : Claude ne serait pas contre l'idée de remplacer Denis Brogniart

Dans une interview accordée à TV Mag, Claude Dartois, qui participera à la finale de «Koh-Lanta : l’île des héros» ce vendredi, a laissé entendre qu’il ne serait pas contre l’idée de succéder, un jour, à Denis Brogniart à l’animation du jeu d’aventure de TF1.

Éblouissant dans les épreuves de cette édition de Koh-Lanta, chouchou des téléspectateurs, Claude a évoqué son avenir en faisant un petit clin d’œil à ses fans, et à leur proposition de rebaptiser l’émission «Claude-Lanta». «Maintenant que le public veut renommer ‘Koh-Lanta’ par ‘Claude-Lanta’, j’attends que Denis Brogniart prenne sa retraite (rires). Il faut qu’il y songe sérieusement. Si je fais une balade à vélo avec lui, je lui réglerai son compte (rires)», s’amuse-t-il sur le site de TV Mag.

Le candidat, qui détient le record de victoires dans les épreuves, explique ensuite qu’il ne serait pas contre l’idée d’assurer, un jour, l’animation du jeu si l’occasion se présentait. «Plus sérieusement, ça me plairait de présenter 'Koh-Lanta', ça serait une nouvelle expérience, d’autant plus que je connais bien le jeu mais entre ce qu’on veut et ce qui est possible, il y a beaucoup de marge», déclare-t-il.

#KohLanta



J-1 avant la GRANDE FINALE de Koh-Lanta : l'île des Héros !



Ils ne sont plus que trois en compétition, qui l'emportera ?



RDV demain dès 21:05pic.twitter.com/h03QhQm1wd — TF1 (@TF1) June 4, 2020

Claude est serein avant la finale

Finaliste malheureux en 2010 et 2012, Claude Dartois explique avoir atteint ses objectifs personnels dans cette aventure. Et que la victoire finale n’y changera rien. «J’ai le sentiment d’une aventure accomplie et d’un objectif atteint car c’est une satisfaction pour moi d’avoir été sur ces fameux poteaux, une troisième fois», explique-t-il. «Si je ne gagne pas, ça sera de ma faute, je ne pourrais en vouloir qu’à moi. J’ai suffisamment de belles victoires et le cœur du public auxquels me raccrocher que je pourrais le vivre assez sereinement», précise-t-il également.

Plus apaisé dans cette édition que lors de ses deux précédentes participations, l’aventurier avoue avoir fait le tour de Koh-Lanta, et de n’avoir plus rien à prouver dans les épreuves. Mais croire que Claude n’accepterait pas de revenir tenter sa chance à l’avenir serait mal connaître ce compétiteur dans l’âme. «Honnêtement, si on me proposait une nouvelle aventure, j’irais pour défendre mes acquis, je suis un boulimique de challenges. (…) Je connais ‘Koh-Lanta’ d’accord mais il y a toujours des surprises et j’ai toujours cette envie d’aller au bout. Après il faudra voir l’âge et la forme que j’aurais si on me proposait de repartir», explique-t-il.

Retrouvez toute l'actualité de Koh-Lanta ICI.