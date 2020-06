«Koh-Lanta» : comment va se dérouler la finale de «L'île des héros» ?

Ce vendredi 5 juin, TF1 diffuse l'ultime épisode de «Koh-Lanta : l'île des héros». Les téléspectateurs pourront enfin découvrir qui de Claude, Naoil ou Inès remportera le prestigieux totem et les 100 000 euros à la clé.

«C'est une finale qui va être assez particulière car nous sommes encore dans les gestes barrières et dans un moment post-Covid-19. Il n'y aura pas de public» prévient la productrice Alexia Laroche-Joubert, au micro d'Europe 1, qui a elle-même contracté le coronavirus le 7 mars.

Le jeu d'aventure a été particulièrement suivi pendant le confinement avec près de 7 millions de téléspectateurs derrière leur écran chaque vendredi soir. «On a travaillé sur des moments très divertissants avec un véritable enjeu pour la finale. On va prendre un peu plus de temps pour s'installer en communion avec les aventuriers.» annonce Alexia Laroche-Joubert, pour faire saliver les fans.

L'émission est abondamment commentée sur les réseaux sociaux. Au fil des semaines, beaucoup se sont attachés au jeune candidat de 20 ans, Sam, qui s'était sur-préparé aux épreuves d'immunité. Après le départ de Jessica, Tehura, Sara et Moussa, il ne reste plus qu'un «héros» en lice : Claude. Le candidat a survolé les dernières épreuves, grâce à ses coups tactiques et son agilité... jusqu'à faire surnommer le jeu «Claude Lanta» par ses soutiens.

« Bienvenue dans Claude-Lanta !



Au départ, ils étaient 20. A la fin, il ne restera que Claude ! » #KohLanta pic.twitter.com/YtoMcIVgqY — Roy Mustang (@NoNadaNo) May 29, 2020

UN DEBRIEF SUR LEs temps forts des epreuves

«Il y a beaucoup de personnalités au sein de nos aventuriers qui ont déclenché une véritable à la fois attraction et pour certains malheureusement un rejet, mais ça a déclenché un phénomène d’adhésion autour d’eux et je pense que les gens seront très contents de les entendre parler», explique Alexia Laroche-Joubert.

Régis, Inès, ou encore Alexandra, ont en effet reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux après leurs stratégies visant à éliminer «les plus forts du jeu». Certains fans particulièrement extrêmes leur ont même adressé des menaces de mort. La production a dénoncé ces dérives et annoncé qu'elle portait plainte.

Les trois candidats encore en course, Claude, Inès et Naoil s'affronteront lors de l'épreuve ultime des poteaux.

