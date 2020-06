Looney Tunes : Elmer Fudd n'aura plus de fusil pour chasser Bugs Bunny

Un cartoon culte de retour, mais sans armes à feu. Dans les nouveaux épisodes des Looney Tunes, dont les premiers sont sortis la semaine dernière aux Etats-Unis sur la nouvelle plate-forme HBO Max, le personnage d'Elmer Fudd n'utilisera plus de fusil pour chasser Bugs Bunny.

Une décision prise eu égard à la violence par armes à feu aux Etats-Unis - 59 fusillades de masse au mois de mai selon l'ONG Gun Violence Archive, plus haut total mensuel depuis le début de son recensement en 2013. «Nous ne faisons pas d'armes à feu», a en effet expliqué au New York Times Peter Browngardt, producteur exécutif et showrunner des Looney Tunes Cartoons, reboot de la série mythique des années 1930.

«Mais nous pouvons faire de la violence cartoony - TNT, compagnie Acme», a-t-il poursuivi, alors que les manifestations contre le racisme et les violences policières se poursuivent aux Etats-Unis suite à la mort de George Floyd le 25 mai dernier.

En effet, si le célèbre fusil de chasse d'Elmer Fudd a été abandonné, tout comme les pistolets de cow-boy de Sam le pirate (Yosemite Sam en VO), les bâtons de dynamite et les enclumes sont encore bel et bien présents. Dans un épisode dévoilé par Warner Bros sur YouTube, intitulé «Dynamite Dance», Elmer Fudd a notamment remplacé son fusil par une faux.

Moderniser la série

Une rupture par rapport aux anciens épisodes des Looney Tunes, destinée à la moderniser, même si l'on y retrouve toujours les «stars» de ce dessin animé (Bugs Bunny, Titi et Grosminet, Daffy Duck...) «Nous traversons cette vague de lutte contre le harcèlement, tout le monde doit être ami, tout le monde doit s'entendre», a déclaré Johnny Ryan, chef scénariste de la série, interrogé par le New York Times. «Les Looney Tunes sont à peu près l'antithèse de cela. Ce sont deux personnages en conflit, qui deviennent parfois assez violents.»

Pour les fans français qui aimeraient voir ces Looney Tunes version 2020, il faudra être patient. En effet, l'arrivée de la plate-forme de streaming HBO Max, lancée le 27 mai dernier aux Etats-Unis, sur laquelle tous les épisodes sont disponibles, est prévue en Europe courant 2021, mais aucune date précise n'a encore été communiquée pour la France.