«District Z» : Denis Brogniart à la tête d’un jeu avec des stars et des zombies

Le directeur des programmes et des acquisitions de France TV Fabrice Bailly a annoncé le 15 mai dans Le Monde que le jeu «District Z», une sorte de «Walking Dead» en mode divertissement, produit par Arthur via sa société Satisfaction ! The Television Agency, serait présenté par Denis Brogniart.

Habitué au jeux d’aventure et défis extrêmes, l’animateur de Koh-Lanta et de Fear Factor tiendra les rênes de cette émission événement dont le tournage a été repoussé en raison de la crise du coronavirus.

Six célébrités y évolueront pendant deux heures. Le scénario du jeu les plongera dans une zone gérée par un milliardaire fou à la tête d’une horde de zombies. Sur un parcours semé d’épreuves pour lesquelles les candidats seront appelés à unir leurs forces, ils devront réussir à récupérer un maximum d’argent tout en évitant d’être «contaminés» par les zombies.

Le jeu avait été présenté au MIPTV à Cannes en 2019, avec une bande annonce à laquelle avait participé Jean Reno. Arthur avait ainsi confié à l'époque au site puremedias : «C’est un énorme développement. Le set-up (décor, ndlr) fait 10 hectares. Il y a un très gros développement technologique puisqu'on aura les différents points de vue des candidats sur une application. La manière de filmer sera différente. On veut se rapprocher des jeux vidéo. Mais ça reste une émission de télévision».