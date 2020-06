Une bande annonce pour la saison 2 de «The Politician»

Lancée en septembre dernier, «The Politician» est déjà de retour avec une saison 2, dont les 8 épisodes seront mis en ligne le 19 juin sur Netflix.

La première série créée par Ryan Murphy depuis la signature d’un juteux contrat de 300 millions de dollars, suit les aventures de Peyton Hobbart, un jeune homme issu d’une famille richissime, persuadé que son destin est de devenir le prochain président des États-Unis d’Amérique. Après avoir fait campagne dans son lycée californien (saison 1), le voilà, trois ans plus tard, à briguer un mandat autrement plus difficile à obtenir : celui de sénateur de l’État de New York.

Il se retrouve face à Dede Standish, qui pensait se diriger tranquillement vers une réélection. Mais Payton Hobbart est bien décidé à se mettre en travers de son chemin. L’expérience de Dede Standish et de son assistante Hadassah Gold (Bette Milder) sera-t-elle un obstacle trop difficile à passer ? Elles savent comment contrarier l’ascension du jeune homme dans les sondages, et sont prêtes à tout pour le mettre hors-course.

Comme si la bataille n’était pas assez difficile, la mère de Peyton se retrouve à prendre une décision aux conséquences potentiellement destructrices pour sa carrière politique. Face à l’adversité, le jeune politicien va devoir faire des choix décisifs au cours de sa campagne de sénateur, réussir à électriser les citoyens, tout en essayant de ne pas perdre sa personnalité en chemin.

Satire politique complètement excentrique et captivante, The Politician peut compter sur l’incroyable énergie de Ben Platt dans le rôle principal. Les téléspectateurs retrouvent Gwyneth Paltrow dans celui de sa mère. Mention spéciale à Judith Light, qui crève l’écran dans le rôle de la sénatrice Dede Standish, et à Bette Milder, hilarante dans celui de son assistante.

